"Барселона" определилась с будущим Фати

“Барселона” хочет продать нападающего Ансу Фати в летнее трансферное окно, но с определенными условиями, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб готов продать футболиста, но с возможностью обратного трансфера. Таким образом, главный тренер команды Хави все еще рассчитывает на форварда, если он сумеет проявить себя в другом клубе. Ранее сообщалось, что игроком интересуется “Вулверхэмптон”.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.