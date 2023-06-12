"Барселона" определила приоритетную трансферную цель на лето

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику “Фиорентины” Софьяну Амрабату, сообщает Correre dello Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает футболиста в качестве главной цели в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как итальянцы хотят получить за него не менее 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” 49 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.