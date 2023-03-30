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"Барселона" определила четыре варианта на позицию правого защитника

Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Хуана Фойта/Автор неизвестен Фото: инстаграм Хуана Фойта/Автор неизвестен

“Барселона” намерена усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, приоритетным вариантом для каталонского клуба является аргентинец Хуан Фойт из “Вильярреала”. Впрочем, данный трансфер маловероятен, так как “подводники” хотят получить за него солидную компенсацию, а у каталонцев финансовые проблемы. Альтернативными вариантами являются француз Бенжамен Павар ("Бавария"), португалец Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед") и бельгиец Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд).

В нынешнем сезоне 25-летний Фойт провел за “Вильярреал” 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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