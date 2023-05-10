"Барселона" официально сообщила об уходе своего капитана

Каталонская "Барселона" объявила на своем официальном сайте о том, что опорный полузащитник Серхио Бускетс покинет клуб после 18-летнего выступления за команду.

Опытный футболист получит статус свободного агента в конце текущего сезона.

По данным СМИ, Бускетс может перебраться в саудовский клуб "Аль-Хиляль" или в один из клубов в американской лиге МЛС.

Бускетс играл за первый состав “Барселоны” с 2008 года. Трижды он становился победителем Лиги чемпионов.