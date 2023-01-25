"Барселона" одержала тяжелую победу в Кубке Испании

В матче ¼ финала Кубка Испании “Барселона” на своем поле обыграла “Реал Сосьедад” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Усман Дембеле. Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Браиса Мендеса.

“Барселона” – “Реал Сосьедад” - 1:0 (0:0)

Гол: Дембеле, 52 - 1:0

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 90), Араухо, Бальде (Рафинья, 78), Бускетс, де Йонг, Педри (Кессиэ, 77), Гави, Левандовски, Дембеле (Фати, 84).

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 46), Мендес, Марин (Оласагасти, 78), Субименди, Кубо (Наварро, 78), Серлот (Фернандес, 87), Ойарсабаль (Барренечеа, 46).

Удаление: Мендес (40).

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