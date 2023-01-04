"Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 17:35
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Испании “Барселона” на выезде обыграла клуб третьего дивизиона “Интерсити” со счетом 4:3.
Победу каталонскому клубу принесли голы Рональда Араухо, Усмана Дембеле, Рафиньи Диаса и Ансу Фати. У хозяев хет-трик сделал Ориоль Сольдевила.
“Интерсити” – “Барселона” - 3:4 (0:1)
Голы: Араухо, 4 - 0:1, Сольдевила, 59 - 1:1, Дембеле, 66 - 1:2, Сольдевила, 74 - 2:2, Рафинья, 77 - 2:3, Сольдевила, 86 - 3:3, Фати, 103 - 3:4
“Барселона”: Пенья, Бельерин (Алонсо, 83), Кунде, Араухо (Эрик Гарсия, 60), Альба, Бускетс, Кессиэ, Торре (Гави, 60), Депай (Фати, 74), Дембеле (Бальде, 105), Ферран Торрес (Рафинья, 61).
Не пропустите: "Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:50 Главные новости дня: 4 января
Новости футбола Сегодня, 16:56 "Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби
Новости футбола Сегодня, 16:51 Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", поражение "Наполи": результаты 16-го тура Серии А
Новости футбола Сегодня, 16:41 "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне
Новости футбола Сегодня, 15:56 "Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ювентус" вырвал победу над аутсайдером Серии А
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:50 Главные новости дня: 4 января Новости футбола Сегодня, 17:35 "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 16:56 "Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 16:51 Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", поражение "Наполи": результаты 16-го тура Серии А Новости футбола Сегодня, 16:41 "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне Новости футбола Сегодня, 16:30 "Милан" готов заплатить 50 млн евро за бразильского форварда Новости футбола Сегодня, 16:15 "Манчестер Юнайтед" хочет переманить форварда "Баварии" Новости футбола Сегодня, 15:56 "Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:56 "Севилья" одержала разгромную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ювентус" вырвал победу над аутсайдером Серии А
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт