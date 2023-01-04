"Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании “Барселона” на выезде обыграла клуб третьего дивизиона “Интерсити” со счетом 4:3.

Победу каталонскому клубу принесли голы Рональда Араухо, Усмана Дембеле, Рафиньи Диаса и Ансу Фати. У хозяев хет-трик сделал Ориоль Сольдевила.

“Интерсити” – “Барселона” - 3:4 (0:1)

Голы: Араухо, 4 - 0:1, Сольдевила, 59 - 1:1, Дембеле, 66 - 1:2, Сольдевила, 74 - 2:2, Рафинья, 77 - 2:3, Сольдевила, 86 - 3:3, Фати, 103 - 3:4

“Барселона”: Пенья, Бельерин (Алонсо, 83), Кунде, Араухо (Эрик Гарсия, 60), Альба, Бускетс, Кессиэ, Торре (Гави, 60), Депай (Фати, 74), Дембеле (Бальде, 105), Ферран Торрес (Рафинья, 61).

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