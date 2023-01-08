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"Барселона" одержала сложнейшую победу над "Атлетико"

Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде обыграла “Атлетико” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Усман Дембеле.

“Барселона”, набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетико” с 27 очками остался на пятой позиции.

“Атлетико” – “Барселона” - 0:1 (0:1)
Гол: Дембеле, 22 - 0:1

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду (Регилон, 82), Льоренте, Карраско (Мората, 65), Коке (Лемар, 73), Барриос (Кондогбиа, 64), Гризманн, Жоау Феликс (Корреа, 73).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде (Алонсо, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 81), де Йонг (Кессиэ, 58), Гави (Рафинья, 73), Педри, Дембеле, Фати (Ферран Торрес, 57).

Удаления: Савич (90+2), Торрес (90+2)

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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