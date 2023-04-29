Главная Новости "Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге

"Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 17:02
"Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле разгромила “Бетис” со счетом 4:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Андреаса Кристенсена, Роберта Левандовски и Рафиньи, а также автогол Гидо Родригеса.

“Барселона”, набрав 79 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Бетис” с 49 очками остался на шестой позиции.

“Барселона” – “Бетис” - 4:0 (3:0)
Голы: Кристенсен, 14 - 1:0, Левандовски, 36 - 2:0, Рафинья, 39 - 3:0, Родригес, 82 (автогол) - 4:0

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фати, 59), Педри (Кессиэ, 73), Гави (Ямаль, 83), Рафинья (Дембеле, 73), Левандовски.

“Бетис”: Руй Силва, Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64), Каналес (Хуанми, 75), Вильям Карвалью, Родригес, Перес (Абнер, 64), Луис Энрике (Акуоку, 46), Виллиан Жозе.

Не пропустите: “Реал” победил “Альмерию” в матче Ла Лиги.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Барселона Бетис Ла Лига Испания
Популярные новости
"Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом" Новости футбола Сегодня, 16:09 "Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом"
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:27 Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" Новости футбола 27 апр 2023, 17:23 "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом"
"Реал" ведет переговоры с Зиданом Новости футбола 27 апр 2023, 14:02 "Реал" ведет переговоры с Зиданом
"Барселона" потерпела поражение в Мадриде Новости футбола 26 апр 2023, 18:03 "Барселона" потерпела поражение в Мадриде
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ Новости футбола 26 апр 2023, 17:01 "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:06 "Тулуза" уничтожила "Нант" в финале Кубка Франции Новости футбола Сегодня, 17:02 "Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:56 “Ингулец” – “Днепр-1” – 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 16:52 “Заря” – “Черноморец” – 3:1 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 16:49 "Аталанта" вырвала победу в Турине и ворвалась в зону ЛЧ Новости футбола Сегодня, 16:44 "РБ Лейпциг" одержал сложную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 16:39 "Лилль" одержал крупную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 16:09 "Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом" Новости футбола Сегодня, 15:27 Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:22 "Днепр-1" одержал гостевую победу в чемпионате Украины
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 30 апр 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Сельта 30 апреля 2023 года Футбол 30 апр 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетико 30 апреля 2023 года Футбол 01 мая 2023 Прогноз на матч Мальорка - Атлетик 1 мая 2023 года Футбол 01 мая 2023 Прогноз на матч Лестер - Эвертон 1 мая 2023 года