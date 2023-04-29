"Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге

В матче 32-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле разгромила “Бетис” со счетом 4:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Андреаса Кристенсена, Роберта Левандовски и Рафиньи, а также автогол Гидо Родригеса.

“Барселона”, набрав 79 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Бетис” с 49 очками остался на шестой позиции.

“Барселона” – “Бетис” - 4:0 (3:0)

Голы: Кристенсен, 14 - 1:0, Левандовски, 36 - 2:0, Рафинья, 39 - 3:0, Родригес, 82 (автогол) - 4:0

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фати, 59), Педри (Кессиэ, 73), Гави (Ямаль, 83), Рафинья (Дембеле, 73), Левандовски.

“Бетис”: Руй Силва, Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64), Каналес (Хуанми, 75), Вильям Карвалью, Родригес, Перес (Абнер, 64), Луис Энрике (Акуоку, 46), Виллиан Жозе.

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