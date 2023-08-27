Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом

В матче 3-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде обыграла “Вильярреал”. Матч состоялся в городе Вильярреал на стадионе “Эстадио де ла Серамика” и завершился победой гостей со счетом 4:3.

На 12-й минуте счет открыл Гави, которому голевую передачу отдал Ламин Ямал. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Френки де Йонг. В середине тайма разрыв в счете сократил Хуан Фойт с паса Алекса Баэны. На 40-й минуте счет сравнял Александр Серлот с передачи Альфонсо Педрасы. В начале второго тайма хозяев вывел вперед Баэна с передачи Педрасы. В середине второго тайма счет сравнял Ферран Торрес. На 71-й минуте победный гол забил Роберт Левандовски.

“Барселона”, набрав семь очков, вышла на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Вильярреал” с тремя очками остался на 13-м месте.

“Вильярреал” – “Барселона” - 3:4 (2:2, 1:2)

Голы: 0:1 – 12 Гави, 0:2 – 15 де Йонг, 1:2 – 26 Фойт, 2:2 – 40 Серлот, 3:2 – 50 Алекс Баэна, 3:3 – 68 Ферран Торрес, 3:4 – 71 Левандовски.

“Вильярреал”: Йоргенсен, Фойт, Габбия, Куэнка, Терратс (Комесанья, 70), Педраса, Алекс Баэна (Моралес, 77), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Жерар Морено (Ахомаш, 70), Серлот.

“Барселона”: тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Кунде, Алонсо, Гюндоган (Лопес, 86), Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Гави, Ямаль (Фати, 76), Левандовски.

Желтые карточки: Ямаль (44), Фойт (45), Левандовски (45), Терратс (57), Габбия (80), Эрик Гарсия (82).