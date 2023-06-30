"Барселона" объявила о расставании с опытным защитником

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила об уходе французского защитника Самюэля Умтити.

Каталонский клуб договорился с футболистом о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, 29-летний француз стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Условия расторжения контракта не разглашаются.

Умтити перешел в “Барселону” в 2016 году из “Лиона”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за клуб 133 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Франции сыграл 31 матч и забил четыре гола. 2-кратный чемпион Испании, 3-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Франции, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Франции, чемпион мира.