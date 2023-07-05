"Барселона" объявила о переходе защитника сборной Испании

Пресс-служба каталонской “Барселоны” на официальном сайте объявила о перехода защитника сборной Испании Иньиго Мартинеса.

32-летний футболист являлся свободным агентом и поэтому достался каталонскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Сумма отступных в контракте испанца составит 400 миллионов евро.

Мартинес является воспитанником “Реал Сосьедад”. В январе 2018 года он перешел в “Атлетик”. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Трансфер стал рекордным для клуба из Бильбао. Всего он провел за “Атлетик” 239 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за. За сборную Испании сыграл 20 матчей, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил три желтые карточки. Обладатель Суперкубка Испании-2021, чемпион Европы среди молодёжи-2013.

Напомним, что в прошлом сезоне “Барселона” стала чемпионом Испании. Таким образом, каталонский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.