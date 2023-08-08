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"Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне

Новости футбола Сегодня, 16:08
"Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче за Кубок Жоана Гампера “Барселона” обыграла “Тоттенхэм Хотспур”. Мтач состоялся в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и завершился со счетом 4:2.

В начале матча счет открыл Роберт Левандовски. В середине первого тайма счет сравнял Оливер Спипп. На 36-й минуте английский клуб вперед вывел Скипп, сделавший дубль. На 81-й минуте счет сравнял Ферран Торрес. На 90-й минуте каталонский клуб вывел вперед Ансу Фати. В компенсированное время окончательный счет установил Абде Эззалзули.

“Барселона” выиграла Кубок Жоана Гампера в 46-й раз и в 10-й раз подряд.

“Барселона” Испания – “Тоттенхэм Хотспур” Англия – 4:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Левандовски (3), 1:1 – Скипп (24), 1:2 – Скипп (36), 2:2 – Ферран Торрес (81), 3:2 – Фати (90), 4:2 – Эззалзули (93).

“Барселона”: тер Штеген (Пенья, 61), Бальде (Алонсо, 61), Араухо (Роберто, 32), Эрик Гарсия (Ямаль, 80), Кунде, Френки де Йонг, Ромеу (Лопес, 80), Гави (Фати, 61), Педри (Гюндоган, 62), Рафинья (Эззалзули, 62), Левандовски (Торрес, 61)

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Дайер, Санчес, Регилон, Скипп (Дэвин, 72), Биссума (Сарр, 88), Ло Чельсо, Соломон, Перишич (Спенс, 72), Ришарлисон (Скарлетт, 76)

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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