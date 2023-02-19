"Барселона" обыграла аутсайдера Ла Лиги

В матче 22-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле обыграла “Кадис” со счетомт 2:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Серджи Роберто и Роберта Левандоски.

“Барселона”, набрав 59 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Кадис” с 22 очками остался на 17-й позиции.

“Барселона” – “Кадис” - 2:0 (2:0)

Голы: Роберто, 43 - 1:0, Левандовски, 45 - 2:0

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Гарсия, Бальде, Роберто, де Йонг (Кессиэ, 69), Гави, Левандовски (Рафинья, 74), Торрес, Фати.

“Кадис”: Ледесма, Карселен, Эрнандес, Фали Хименес, Арсамендия, Алекс Фернандес, Алькарас (Сан-Эметерио, 69), Эскаланте (Алехо, 62), Рохер Марти (Рамос, 74), Бонгонда (Собрино, 62), Окампо (Лосано, 62).

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