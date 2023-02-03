"Барселона" не сумела купить полузащитника "Атлетико"

“Барселона” пыталась приобрести бельгийского полузащитника мадридского “Атлетико” Янника Карраско перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям источника, в каталонском клубе рассматривали кандидатуру бельгийца в качестве замены травмированному французу Усману Дембеле. Впрочем, “матрасники” отказались расставаться с игроком.

В нынешнем сезоне 29-летний Карраско провел за “Атлетико” 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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