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"Барселона" не собирается покупать Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 17:24
"Барселона" не собирается покупать Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе не перейдет в “Барселону”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба не рассматривает вариант с приобретением футболиста. Главной причиной является тот факт, что “Барселона” не имеет финансовой возможности ни купить дорогостоящего игрока, ни платить ему большую зарплату. Кроме того, в клубе полагают, что француз может испортить атмосферу в раздевалке. В “Барсе” полагают, что слухи о переходе Мбаппе распускает руководство ПСЖ, чтобы добиться скорейшей продажи игрока в другой клуб.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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