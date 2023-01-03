"Барселона" не сможет зимой подписать таланта "Боруссии" Дортмунд

Нападающий дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Юссуф Мукоко не перейдет в “Барселону” в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб не сможет подписать футболиста зимой из-за финансовых проблем. В связи с этим “Барса” надеется подписать форварда летом, когда у него завершится контракт с дортмундцами. Мукоко имеет несколько предложений, но предпочитает присоединиться к каталонцам.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” 20 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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