"Барселона" не сможет подписать защитника сборной Португалии

Португальский защитник “Манчестер Юнайтед” Диогу Далот не перейдет в “Барселону”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб, скорее всего, в одностороннем порядке продлит контракт с игроком до лета 2024 года. Таким образом, каталонцы не смогут подписать его в статусе свободного агента. Из-за финансовых сложностей “Барса” не готова платить большие деньги за футболистов.

В нынешнем сезоне 23-летний Далот провел за “Манчестер Юнайтед” и сборную Португалии 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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