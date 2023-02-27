"Барселона" не смогла забить впервые за 20 матчей

“Барселона” прервала свою результативную серию.

Вчера каталонский клуб не забил впервые за 20 матчей.

Речь идет о матче 23-го тура Ла Лиги против “Альмерии”, который закончился поражением сине-гранатовых со счетом 0:1.

До этого каталонцы забивали в каждом из последних 19 матчей во всех турнирах.