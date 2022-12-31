"Барселона" не смогла выиграть в каталонском дерби

В матче 15-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле сыграла вничью с “Эспаньолом” со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Маркос Алонсо, но во втором тайме гостей от поражения спас Хоселу.

“Барселона”, набрав 38 очков, вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 13 очками поднялся на 16-ю позицию.

“Барселона” – “Эспаньол” - 1:1 (1:0)

Голы: Алонсо, 7 - 1:0, Хоселу, 73 (с пенальти) - 1:1

“Барселона”: тер Штеген, Серджи Роберто (Бальде, 82), Алонсо, Кристенсен, Альба, де Йонг (Кунде, 82), Педри, Гави (Бускетс, 52), Левандовски, Рафинья (Дембеле, 62), Фати (Ферран Торрес, 62).

“Эспаньол”: Альваро Фернандес, Хиль (Санчес, 90), Кабрера, Серджи Гомес, Оливан (Алеиш Видаль, 90), Калеро (Экспосито, 57), Дардер, Меламед (Пуадо, 57), Винисиус Коста, Хоселу, Брэйтуэйт (Кеддари, 86).

Удаления: Альба (78), Винисиус Коста (80).

Не пропустите: “Ювентус” теряет основного вратаря.