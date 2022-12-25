"Барселона" не смогла подписать форварда "Боруссии"

Форвард “Боруссии” Юссуф Мукоко мог перейти в “Барселону” этой зимой.

Как пишет журналист Жерар Ромеро, каталонцы даже провели консультации с Ла Лигой по этому вопросу.

В организации сообщили, что трансфер 18-летнего форварда невозможен, так как клуб нарушит правила финансового фэйр-плей.

Ожидается, что “Барселона” вернется к трансферу Мукоко летом, когда сможет подписать его бесплатно.

В этом сезоне на счету Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах чемпионата Германии.