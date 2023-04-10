"Барселона" не смогла обыграть команду Цыганкова в матче Ла Лиги

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле сыграла вничью с “Жироной” со счетом 0:0.

Украинский полузащитник гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.

“Барселона”, набрав 72 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Жирона” с 35 очками поднялась на 11-ю позицию.

“Барселона” – “Жирона” - 0:0

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде, Серджи Роберто (Кессиэ, 46), Бускетс, Гави, Рафинья (Альба, 75), Фати (Ферран Торрес, 68), Левандовски.

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Хави, Цыганков (Рикельме, 71), Тони Вилья (Ян Коуто, 60), Ромеу, Гарсия (Алеиш Гарсия, 46), Мартин (Фернандес, 85), Кастельянос (Стуани, 60).

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