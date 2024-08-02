Барселона не отказывается от идеи трансфера Нико Уильямса

Звезда Атлетика Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс все еще может перейти в Барселону.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на неудачу в переговорах этим летом, каталонцы могут вернуться к идеи подписания Уильямса через год.

Однако для этого у Барселоны есть одно условия для Уильямса. Если он хочет перейти в Барселону летом 2025, он не должен подписывть с Атлетиком новый контракт с увеличенной клаусулой.

На данный момент клаусула Уильямса составляет 60 миллионов евро и Барселону устраивает эта сумму. Платить за Уильямса еще больше клуб не планирует.

Ранее появлялась информация, что Барса ставила Уильямсу ультиматум, что либо он перейдет в команду сейчас, либо уже никогда.