“Барселона” не намерена расставаться с Франком Кессье

“Барселона” не собирается расставаться с хавбеком команды Франком Кессье во время зимнего трансферного окна.

Как пишет источник, у испанцев было три предложения по 25-летнему ивуарийцу, но все они были отклонены.

Как известно, в текущем сезоне у африканца дефицит игровой практики, но испанский клуб надеется удержать игрока как минимум до конца сезона на случай травмы других исполнителей.

Кроме того, “Барса” не сможет приобрести кого-то взамен из-за финансового фэйр-плей.

Напомним, что в ноябре Кессье получил травму, от которой восстанавливается до сих пор.