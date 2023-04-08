"Барселона" не может позволить себе трансфер звездного бразильца

Каталонская "Барселона" не намерена платить 50 миллионов евро за нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Витора Роке из-за проблем с финансами.

При этом испанский клуб всерьез заинтересован в трансфере игрока и будет стараться договориться о более выгодной цене путем переговоров.

Кроме того, Роке также находится в сфере интересов других европейских клубов, включая лондонские "Арсенал" и "Челси" из АПЛ.