"Барселона" не хочет возвращать Неймара: названа причина

Неймар не вернётся в “Барселону” в ближайшее время.

Как сообщает источник, каталонский клуб не рассматривает такой трансфер из-за образа жизни футболиста и частых травм.

Кроме того, “Барселона” не может дать гарантии регистрации игрока из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее СМИ писали о возможном трансфере Неймара в клубы АПЛ, но пока он продолжает выступать за ПСЖ.