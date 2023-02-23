"Барселона" нацелилась на японского таланта

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Реала Сосьедад” и сборной Японии Такефусе Кубо, сообщает AS.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер каталонского клуба Хави. Сумма отступных в контракте японца составляет 60 миллионов евро. Если сделка состоится, то половину суммы получит бывший клуб хавбека мадридский “Реал”.

Стоит отметить, что Кубо ранее несколько лет провел в молодежных командах “Барселоны”.

В нынешнем сезоне 21-летний Кубо провел за “Реал Сосьедад” 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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