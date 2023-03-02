"Барселона" нацелилась на португальского таланта

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского “Спортинга” Мануэлю Угарте, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, агент хавбека Жорже Мендеш предложил португальца каталонцам в качестве замены ветерану команды Серхио Бускетсу.

В нынешнем сезоне 21-летний Угарте провел за “Спортинг” 34 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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