"Барселона" нацелилась на немецкого таланта

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Байера” и сборной Германии Флориану Виртцу, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, представители каталонского клуба спрашивали у игрока о его планах на будущее. При этом переход хавбека ближайшим летом крайне маловероятен, так как он не планирует менять клуб до Евро-2024.

В нынешнем сезоне 19-летний Виртц из-за разрыва крестообразных связок колена провел лишь 13 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с “Байером” действует до лета 2027 года.

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