"Барселона" нацелилась на нападающего "Ливерпуля"

“Барселона” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Бразилец может заменить в “Барсе” голландца Мемфиса Депая, который, скорее всего, покинет клуб летом 2023 года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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