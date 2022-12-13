"Барселона" нацелилась на хорватского таланта
Новости футбола Сегодня, 15:15
“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику загребского “Динамо” Мартину Батурине, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма возможного трансфера не разглашается.
В нынешнем сезоне 19-летний Батурина провел за “Динамо” 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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