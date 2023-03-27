"Барселона" нацелилась на хавбека "Атлетико"

“Барселона” проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику “Атлетико” Яннику Карраско, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Барса” имеет право выкупить игрока за 15-20 миллионов евро. Такая сумма была включена в соглашение между клубами после перехода в стан “матрасников” Мемфиса Депая. При этом “Барселона” хочет договориться о снижении цены, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне 29-летний Карраско провел за “Атлетико" 33 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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