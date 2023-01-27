"Барселона" нацелилась на хавбека "Айнтрахта"

“Барселона” интересуется полузащитником “Айнтрахта” Даити Камада.

Как пишет Mundo Deportivo, лидер чемпионата Испании надеется подписать 26-летнего атакующего полузащитника во время летнего трансферного окна, когда у него истечет контракт с немецким клубом.

По данным источника, “Барселона” уже сделала запрос по игроку сборной Японии.

В текущем сезоне хавбек сыграл 24 матча за свою команду, в которых забил 12 голов.