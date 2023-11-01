Барселона нацелилась на форварда из чемпионата Нидерландов

Мексиканский нападающий "Фейеноорда" Сантьяго Хименес находится в сфере интересов испанской "Барселоны".

Источник ESPN сообщает, что в каталонском клубе прекрасно понимают, что конкуренция за игрока будет сильной, а нидерландский клуб попросит большие деньги за своего лидера.

В текущем сезоне 22-летний Хименес забил 13 голов и сделал три голевые передачи в 10 матчах чемпионата Нидерландов. Также форвард забил два гола в Лиге чемпионов.

В каталонской “Барселоне” удивляются тому, как быстро мексиканец смог привыкнуть к европейскому стилю игры. "Барселона" будет продолжать пристально следить за Хименесом в ближайшие месяцы, но пока у команды не все в порядке с финансами, что может помешать трансферу.

В частности, клуб уже договорился о переходе нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Витора Роке, что может повлиять на решение покупать дополнительных атакующих игроков.