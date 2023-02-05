"Барселона" нацелилась на бразильского таланта

“Барселона” проявляет интерес к защитнику “Фламенго” Уэсли, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что в январе бразильцы были готовы отдать игрока в аренду за 1,5 миллиона евро с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Уэсли провел за “Фламенго” два матча. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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