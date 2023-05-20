"Барселона" нашла замену для Бускетса

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих может сменить клуб летом.

СМИ пишут, что немец может стать "новым Серхио Бускетсом" для "Барселоны".

Каталонский клуб рассматривал различные варианты на позицию опорного хавбека, но теперь считает, что Киммих является наиболее подходящим кандидатом.

Ранее сообщалось об интересе “Барсы” 28-летнему немецкому футболисту, и это намерение становится все более серьезным.

В то же время "Бавария" не заинтересована в продаже Киммиха в ближайшее лето.