"Барселона" нашла новую цель в Южной Америке

Барселона может приобрести защитника Фабрисио Диаса из "Ливерпуля" Монтевидео.

По сообщению Mundo Deportivo, агент игрока встретился с представителями "Барсы", и его переезд в Европу был обсужден.

Сумма сделки составит 8 миллионов евро.

Диас является капитаном молодежной сборной Уругвая.

В настоящее время Барселона находится на первом месте в испанском чемпионате, набрав 76 очков после 30 туров и опережая Реал Мадрид на 11 баллов.