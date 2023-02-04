"Барселона" нашла новый способ заработать на рекламе

“Барселона” нашла новый способ поправить финансовое положение.

Как пишет Mundo Deportivo, клуб готов разместить рекламу на шортах игроков.

В “Барселоне” ожидают, что такой шаг поможет смягчить ограничения в плане финансового фэйр-плей.

Ожидается, что такой тип рекламы принесет в бюджет каталонцев дополнительные 5 миллионов евро за сезон.