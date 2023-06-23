"Барселона" нашла неожиданную замену Бускетсу

Хавбек “Жироны” Ориоль Ромеу может вернуться в "Барселону".

За академию каталонского клуба он выступал с 2004 по 2011 год, после чего перешел в "Челси".

По информации Catalunya Radio, трансфер может состояться этим летом.

В услугах футболиста лично заинтересован наставик каталонского клуба Хави Эрнандес. В нем он видит альтернативу для Серхио Бускетса, который покинул команду.