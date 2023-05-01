"Барселона" нашла альтернативу Месси в Ла Лиге

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Сельты” Габриэлю Вейге, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Барса” рассматривает кандидатуру испанца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся подписать аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.

Сумма отступных в контракте Вейги составляет 40 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 20-летний Вейга провел за “Сельту” 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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