"Барселона" намерена воспользоваться проблемами "Манчестер Сити"

Руководство “Барселоны" внимательно следит за ситуацией с “Манчестер Сити”, который обвиняется в финансовых махинациях, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в каталонском клубе рассчитывают, что “горожане” начнуть продавать футболистов, если они не попадут в Лигу чемпионов в результате снятия очков. Если это произойдет, “Барса” попробует приобрести португальского полузащитника Бернарду Силву. Ранее сообщалось, что португальцем также интересуется ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" опередил "Барселону" по числу выигранных трофеев.