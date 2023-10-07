Барселона намерена расторгнуть договор с компанией, которая не выплатила клубу 40 миллионов евро

Барселона готова расторгнуть контракт с немецким фондом Libero. Об этом сообщает Marca.



По информации источника все дело в том, что этот фонд пообещал заплатить клубу значительную сумму за 29,5% акций Barça Studios до закрытия летнего трансферного окна. Он внес аванс, но не вложил обещанные 40 миллионов евро. Барселона рассчитывала направить эти средства на приобретение новых игроков.



Libero продолжает задерживать платежи, поэтому руководство каталонцев решило искать других инвесторов.



Клуб установил в качестве крайнего срока конец сезона, чтобы получить необходимое финансирование. Если деньги не будут выплачены, Барселона готова полностью расторгнуть контракт и найти других партнеров.



Сообщается, что у клуба есть несколько заинтересованных сторон.

Добавим, что следующий матч Барселона проведет 8 октября. В рамках Ла Лиги подопечные Хави в гостях померяются силами с Гранадой.