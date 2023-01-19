"Барселона" намерена найти замену Депаю

“Барселон” будет искать замену форварду Мемфису Депаю, который близок к переходу в “Атлетико”.

Как пишет Diario Sport, наставник команды Хави уже сообщил руководству, что его устраивает текущий состав, но в случае ухода Депая ему потребуется новый форвард.

Отметим, что сейчас на этой позиции в распоряжении Хави есть лишь Роберт Левандовски и Усман Дембеле.

По данным источника, каталонцы в первую очередь будут обращать внимание на свободных агентов, а также на недорогих футболистов.