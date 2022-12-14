"Барселона" надеется сохранить Депая

Голландский нападающий “Барселоны” Мемфис Депай может остаться в команде, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави надеется сохранить форварда, так как “Барса” не сможет приобрести ему замену из-за финансовых проблем. В связи с этим тренер намерен встретиться с голландцем и убедить его не уходить до лета.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” и сборную Нидерландов 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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