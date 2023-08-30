Барселона надеется оформить трансфер звездного португальского нападающего

“Барселона” не оставляет попыток подписать полузащитника мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб ищет способ арендовать футболиста, но с соблюдением правил финансового фэйр-плей. “Атлетико” готов расстаться с игроком, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Феликс будет до последнего ждать переход в “Барселону”, но если трансфер сорвется, то он рассмотрит вариант с переходом в один из клубов из Саудовской Аравии. Напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.

Также сообщалось, что интерес к 23-летнему португальцу проявляют “Пари Сен-Жермен”, “Бенфика”, “Астон Вилла”, “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”.

Феликс является воспитанником “Бенфики”. Летом 2019 года португальский клуб продал форварда в “Атлетико”. Сумма трансфера составила 127,2 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал за “Челси” на правах аренды. За английский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.