“Барселона” начала переговоры с Ла Лигой о возвращении Месси

“Барселона” в настоящее время активно работает над возвращением в команду нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский гранд пытается согласовать сделку с руководством Ла Лиги.

Ожидается, что аргентинец получит соглашение на один или два года, что может помочь увеличить доход клуба.

По данным источника, согласование с руководством лиги займет немного времени.