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"Барселона" может задержать переход Усмана Дембеле в ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 09:35
"Барселона" может задержать переход Усмана Дембеле в ПСЖ Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

“Барселона” задерживает переход нападающего сборной Франции Усмана Дембеле в “Пари Сен-Жермен”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба полагает, что ПСЖ не может активировать пункт об активации суммы отступных в размере 50 миллионов евро. В “Барселоне” полагают, что футболист не выполнил некоторые условия контракта. Дело в том, что половина от суммы в 50 миллионов евро должна достаться французу и его агенту. При этом в “Барсе” думаю, что клуб должен получить больше, чем 25 миллионво евро. В связи с этим трансфер может быть задержан до 21 августа.

26-летний Дембеле выступает за “Барселону” с лета 2017 года. Он перешел в каталонский клуб из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 135 миллионов евро. Всего француз провел за “Барселону” 185 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 43 результативные передачи. В составе каталонцев он три раза становился чемпионом Испании (2017/18, 2018/19, 2022/23), два раза становился обладателем Кубка Испании (2017/18, 2020/21), два раза становился обладателем Суперкубка Испании (2018, 2022/23). Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за “Ренн”.

Дембеле с 2016 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 37 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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