"Барселона" может вступить в борьбу за Харри Кейна

“Барселона” проявляет интерес к нападающему лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейну, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста летом 2024 года, когда у него завершится контракт с лондонцами. Впрочем, подписать игрока будет непросто, так как заполучить его на правах свободного агента также хотят “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”.

Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” отказался продавать Кейна нынешним летом. При этом клуб надеется подписать с игроком новый контракт.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.