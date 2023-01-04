"Барселона" может продать наследника Месси
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Ансу Фати/Автор неизвестен
“Барселона” может расстаться с нападающим Ансу Фати, сообщает журналист Марсаль Льоренте в своем твиттере.
По сведениям источника, руководство каталонского клуба разочаровано частыми травмами игрока. В связи с этим форвард, которого ранее сравнивали с Лионелем Месси, может быть продан за 70 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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