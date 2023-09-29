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Барселона может прекратить свое существование

Новости футбола Сегодня, 03:02
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Барселона может прекратить свое существование Барселона может прекратить свое существование

28 сентября "Барселоне" предъявили официальные обвинения в предоставлении взятки в рамках дела, связанного с бывшим вице-президентом технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации, Хосе Негрейрой.

По информации издания The Telegraph, для каталонского клуба развитие событий может иметь серьезные последствия.

Есть вариант, который может повлечь за собой полной исчезновение "Барселоны" с футбольной карты мира.

"В случае признания вины, виновные могут быть приговорены к тюремному заключению сроком от трех до шести лет. В свою очередь, "Барселона" может лишиться статуса профессионального футбольного клуба, и это, скорее всего, приведет к финансовому краху клуба, который существует уже 124 года", - говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что каталонский клуб до сих пор не получил официальных уведомлений о начале судебного расследования.

Именно по этой причине каталонцы пока не будут делать публичных заявленийпо этому поводу.

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