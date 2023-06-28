"Барселона" может получить 100 млн евро от катарского клуба

Катарский клуб готов заплатить “Барселоне” 100 миллионов евро в год за право взять ее название, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, катарцы намерены использовать название каталонского клуба в рамках франчайзинга. Президент “Барселоны” Жоан Лапорта некоторое время назад был в Катаре и обсуждал детали сотрудничества с местными бизнесменами.

В минувшем сезоне “Барселона” впервые за последние четыре года стала чемпионом Испании. Несмотря на это, клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.